Появились документы с данными российских мародеров, отправлявших вещи из Мозыря на Алтай

Появились документы с данными российских мародеров, отправлявших вещи из Мозыря на Алтай7
- 6.04.2022, 8:48
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Обращает на себя внимание внушительный вес посылок.
Появились документы с данными российских мародеров, отправлявших награбленные в Украине вещи из Мозыря на Алтай.
Документы свидетельствуют, что российские мародеры отправляли из Мозыря (Беларусь) в Рубцовск (Алтайский край, РФ) через компанию CDEK похищенные в Украине телевизоры, инструменты, кофемашину, лодочный мотор и другие вещи, передает «Беларусь головного мозга».
Обращает на себя внимание и внушительный вес посылок.
С данными можно ознакомиться по ссылке.