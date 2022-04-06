Появились документы с данными российских мародеров, отправлявших вещи из Мозыря на Алтай 7 6.04.2022, 8:48

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Обращает на себя внимание внушительный вес посылок.

Появились документы с данными российских мародеров, отправлявших награбленные в Украине вещи из Мозыря на Алтай.

Документы свидетельствуют, что российские мародеры отправляли из Мозыря (Беларусь) в Рубцовск (Алтайский край, РФ) через компанию CDEK похищенные в Украине телевизоры, инструменты, кофемашину, лодочный мотор и другие вещи, передает «Беларусь головного мозга».

Обращает на себя внимание и внушительный вес посылок.

С данными можно ознакомиться по ссылке.

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