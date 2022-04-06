Зверски убитую оккупантами в Буче женщину опознали по маникюру 4 6.04.2022, 8:57

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Ее фото успело облететь весь мир.

Фотография с рукой убитой в Буче оккупантами женщины успела облететь весь мир. Одна из украинок узнала на нем ногти своей клиентки, сообщает glavred.info.

"Я сразу чувствовала, что это фото больно отозвалось мне и не могла понять почему. Женщина на этом фото, облетевшем Украину, мир, каждую соц.сеть - это моя клиентка Ирина... которая ходила ко мне на уроки макияжа для себя. Последний урок был 23 февраля...", - написала Настя Субачева в Facebook.

Женщина посещала уроки макияжа, которые проводила Настя, и в последнее свое занятие обняла мастера, сказав беречь здоровье.

Она была знахаркой и, по словам Насти, почувствовала ее боли.

"Она прыгала от радости, потому что первый раз при жизни у нее заявилась ее собственная косметика, которую мы ей купили. Каждый раз на работе она сидела и отрабатывала наши уроки так усердно, как никто!!! А приходя опять на урок, рассказывала, как ее макияже оценили новые поклонники и как прекрасно она себя чувствует сейчас!", – рассказала Субачева.

Жизнь Ирины в те дни начала приобретать краски, она собиралась на концерт Поляковой, завела Instagram, где делилась с подписчиками событиями своей жизни.

"Она держала меня за руку и говорила: "Доню, я на старости лет наконец-то поняла самое главное – надо любить себя и жить для себя! И, наконец, я буду жить, как я хочу! Так что и ты живи сейчас, как хочется души, не для мужчины, а для себя!", - добавила Настя.

Эта женщина просто хотела жить и ценила каждый миг, но ее жестоко убили российские оккупанты, лишив возможности делиться с миром своей радостью.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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