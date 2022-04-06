Один украинский танк вступил в бой с целой вражеской колонной 1 6.04.2022, 8:59

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Украинские танкисты уничтожили несколько единиц российской техники.

Один украинский танк вступил в бой с вражеской колонной. Украинским танкистам удалось уничтожить несколько единиц российской техники.

Видео героического боя опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Подвиг украинских танкистов! Один танк, один экипаж показал просто блестящее тактическое решение, добился внезапности, ловко маневрировал, показал высокий военный интеллект", – пишет Бутусов.

Журналист отметил, что это образец действий танка в обороне в сложной и хаотичной обстановке реального боя.

"Помогите найти командира танка, это выдающийся профессионал высокого уровня, достойный самых высоких знаков отличия и содействия. Имя до победы не будем ставить, но для истории нужно увековечить событие", – добавил Бутусов.

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