Один украинский танк вступил в бой с целой вражеской колонной

Один украинский танк вступил в бой с целой вражеской колонной1
- 6.04.2022, 8:59
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Украинские танкисты уничтожили несколько единиц российской техники.
Один украинский танк вступил в бой с вражеской колонной. Украинским танкистам удалось уничтожить несколько единиц российской техники.
Видео героического боя опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
"Подвиг украинских танкистов! Один танк, один экипаж показал просто блестящее тактическое решение, добился внезапности, ловко маневрировал, показал высокий военный интеллект", – пишет Бутусов.
Журналист отметил, что это образец действий танка в обороне в сложной и хаотичной обстановке реального боя.
"Помогите найти командира танка, это выдающийся профессионал высокого уровня, достойный самых высоких знаков отличия и содействия. Имя до победы не будем ставить, но для истории нужно увековечить событие", – добавил Бутусов.