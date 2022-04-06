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Российские ракеты «Калибр» запускает по украинским городам уроженец Винницы

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  • 6.04.2022, 9:13
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Российские ракеты «Калибр» запускает по украинским городам уроженец Винницы

Он предал Родину в 2014 году, когда Россия начала аннексию Крыма.

Фрегатом «Адмирал Макаров» Черноморского флота РФ, с которого запускаются ракеты по украинским городам, командует Григорий Бреев. Он - родом из Винницкой области, служил в Вооруженных силах Украины и предал присягу в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь.

Данные о предателе опубликовали на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Бреев Григорий Александрович, командир фрегата Адмирал Макаров (в должности с 2016 года), капитан первого ранга. Под непосредственным руководством Бреева с борта корабля производятся пуски крылатых ракет Калибр по гражданским объектам на территории Украины, что приводит к гибели мирного населения, в частности детей", – сообщили украинские разведчики.

Бреев родился 31 января 1979 в пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области.

Бреев – выпускник Севастопольского ВМИ имени Нахимова. На военную службу был призван в 1996 году. Служил в рядах ВСУ сначала в должности офицера Южной военно-морской базы (в/ч А2506, пгт Новоозерное (Донузлав), 2006 год). Потом – командовал корветами «Луцк» и «Тернополь».

Незадолго до оккупации Крыма Россией Бреев занимал должность командира Севастопольской военно-морской базы (в/ч А4408) в звании капитана 2 ранга.

Когда Россия начала аннексию Крыма, Бреев перешел на службу к оккупантам.

Через несколько лет Григорий Бреев стал командиром нового фрегата ВМФ России «Адмирал Макаров», который включен в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ с базированием в оккупированном Севастополе.

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