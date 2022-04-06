Русский борщ «Своих не бросаем»1
- 6.04.2022, 9:28
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В Сумской области оккупанты забрали награбленное, но оставили тела однополчан.
В Сумской области российские оккупанты оставили тела погибших однополчан, но, оставляя при отступлении регион, взамен забрали с собой ведра и кастрюли.
Соответствующее видео глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий разместил в своем Telegram-канале.
В частности, на фоне трех тел российских военных чиновник продемонстрировал трехлитровую банку с консервированным борщом под названием "Своих не бросаем" со знаком Z. Как значится на этикетке, этот продукт был изготовлен 2 марта 2022 года на консервном заводе в Брянской области.
"Борщ из свежей капусты. Еще годен. Россия, Брянская область. "Своих не бросаем"... В Сумской области "не бросили", как мы видим. Зато медь забрали, овечек забрали, ведра забрали, кастрюли. Но своих "не бросили"", - саркастически прокомментировал Живицкий.