Русский борщ «Своих не бросаем» 1 6.04.2022, 9:28

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В Сумской области оккупанты забрали награбленное, но оставили тела однополчан.

В Сумской области российские оккупанты оставили тела погибших однополчан, но, оставляя при отступлении регион, взамен забрали с собой ведра и кастрюли.

Соответствующее видео глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий разместил в своем Telegram-канале.

В частности, на фоне трех тел российских военных чиновник продемонстрировал трехлитровую банку с консервированным борщом под названием "Своих не бросаем" со знаком Z. Как значится на этикетке, этот продукт был изготовлен 2 марта 2022 года на консервном заводе в Брянской области.

"Борщ из свежей капусты. Еще годен. Россия, Брянская область. "Своих не бросаем"... В Сумской области "не бросили", как мы видим. Зато медь забрали, овечек забрали, ведра забрали, кастрюли. Но своих "не бросили"", - саркастически прокомментировал Живицкий.

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