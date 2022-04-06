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Егор Шарангович забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

  • 6.04.2022, 9:39
Егор Шарангович забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ
Егор Шарангович
Фото: Getty Images

В матче с «Рейнджерс» белорусский нападающий инициировал драку с игроком соперника.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" уступил дома "Рейнджерс".

Белорусский нападающий хозяев Егор Шарангович провел на площадке 2 минуты 6 секунд, за которые успел совершить один перехват, произвести один бросок, забросить шайбу и загрузиться 17 минутами штрафа, передает pressball.by.

В середине первого периода Шарангович инициировал драку с Брейденом Шнайдером, немногим ранее применившим жесткий силовой прием против Йеспера Боквиста.

В 64 играх чемпионата у Егора 40 (20+20) бомбардирских баллов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Нью-Джерси — Рейнджерс — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 — ШАРАНГОВИЧ (20) (6.56). 1:1 — Р.Стром (16) (Крайдер, Панарин, 11.07-бол.). 1:2 — Крайдер (47) (Панарин, Фокс, 17.57-бол.). 1:3 — Д.Браун (6) (Б.Шнайдер, Копп, 43.55).

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