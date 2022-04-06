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ВСУ уничтожили две крылатые ракеты, выпущенные по Львовской области из Беларуси

  • 6.04.2022, 10:14
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ВСУ уничтожили две крылатые ракеты, выпущенные по Львовской области из Беларуси

Целями должны были стать объекты гражданской инфраструктуры.

Российские военные пытались нанести ракетный удар по гражданской инфраструктуре во Львовской области. Однако украинские военные уничтожили две крылатые ракеты, выпущенные с территории Беларуси.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

Ракеты были выпущены вражескими истребителями вчера вечером.

"Целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области, но благодаря успешным действиям подразделений зенитных ракетных войск ВК "Запад" две крылатые ракеты были уничтожены, что сделало невозможным попадание ракет врага в цель", - говорится в сообщении.

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