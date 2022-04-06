закрыть
6 апреля 2022, среда, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Была беременная женщина, муж которой просил не стрелять в нее, но ее просто зверски расстреляли»

  • 6.04.2022, 10:24
  • 3,692
«Была беременная женщина, муж которой просил не стрелять в нее, но ее просто зверски расстреляли»
Фото: Getty Images

Мэр Бучи рассказал эпизоды, случившиеся у него на глазах.

Город Буча на днях освободили от российских оккупантов. Его глава рассказал, что собственными глазами видел, как наемники убивают мирное население города.

Об этом он рассказал в программе ВВС "Мир сегодня вечером".

Анатолий Федчук отметил, что стал свидетелем нескольких эпизодов, когда российские военные расстреливали гражданских в городе.

Мэр города подчеркнул, что во время оккупации города было застрелено около 320 жителей Бучи. Также он отметил, что лично видел несколько эпизодов, когда наемники уничтожают мирное население.

«Я видел несколько эпизодов. Три гражданских автомобиля пытались эвакуироваться в сторону Киева, и их жестоко расстреляли. Была беременная женщина, муж которой кричал, прося не стрелять в нее, но ее просто зверски расстреляли», – отметил он.

Глава Бучи добавил, что российские наемники охотились на местных политиков во время оккупации.

Также он призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова приехать в Бучу, чтобы увидеть тела погибших людей. Мэр города предложил ему «посмотреть в глаза их семьям, матерям, мужьям, детям, оставшимся сиротами». Заметим, что Сергей Лавров всячески отрицает обвинения в военных преступлениях России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов