Бойцы бригады «Холодный Яр» уничтожили горы техники врага: видео с воздуха 6.04.2022, 10:33

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Съемка позволяет оценить масштаб потерь оккупантов.

Украинские военные продолжают доблестно бороться за победу. Они не только уничтожают российских наемников, но и превращают в металлолом их технику, сообщает Генштаб ВСУ.

В сети появилось очередное видео уничтоженной техники оккупантов. На нем можно увидеть кучу металлолома, в который превратилась техника РФ.

На видео можно увидеть, во что превратилась вражеская техника после встречи с 93-й ОМБр "Холодный Яр". Сожженные танки, разорванные бронетранспортеры и покрученный металл. Все это еще недавно двигалось на наши мирные города и села, чтобы уничтожать все живое.

"Продолжаем фиксировать провалы "второй армии в мире" и показывать, что с ней делают, в частности, воины 93-й ОМБр "Холодный Яр". Вместе победим!" – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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