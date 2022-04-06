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Путин допустил роковую ошибку

  • Агия Загребельская
  • 6.04.2022, 10:39
  • 3,260
Путин допустил роковую ошибку
Агия Загребельская

Четыре «всадника Апокалипсиса» для РФ.

Дефолт, эмбарго, ввозные пошлины, "на России".

1. Дефолт

США запретили правительству России погашать суверенный долг из замороженных долларовых резервов.

Наибольший платеж в размере 552,4 миллиона долларов основной суммы по облигациям + платеж на сумму 84 миллиона долларов Россия должна была выплатить в понедельник.

И теперь правительство России стоит перед непростым выбором:

Погасить долг c не замороженной части "подушки", которую они сейчас активно проедают. Тогда меньше денег останется на войну против Украины, искусственное поддержание курса рубля, обещанные миллиарды новых социальных выплат и поддержки бизнеса и погашение внутренних долгов.

Не погашать долг или погасить его в рублях. Тогда через 30 дней Россию ждет дефолт.

По долгосрочным последствиям дефолта: Россия не будет участником международных финансовых рынков до тех пор, пока не погасит все свои долги и не закроет судебные процессы.

2. "На России"

"Подушка" России составляла 640 миллиардов долларов. Путин был уверен, что ее санкции не коснутся. И это позволит России пережить турбулентность из-за оккупации Украины. Это была одна из роковых его ошибок. Украина не подчинилась, а почти 2/3 подушки – заморозили санкции.

Теперь Россия вынуждена "проедать" то, что осталось от "подушки" и новые поступления.

В основном они от продажи энергоресурсов, которая с каждым днем становится все сложнее.

3. Энергоресурсы

В марте Россия получила всего 38% от запланированных доходов по продаже энергоресурсов. Нефтехранилища России переполнены. Одна за другой частные компании и целые страны отказываются от покупки российской нефти и газа. Порты отказываются переваливать нефть, а страховщики – страховать.

За пять дней апреля добыча нефти и газового конденсата Россией сократилась на 4%. Но до сих пор есть страны, покупающие российские энергоресурсы и даже увеличившие объемы. Прежде всего, это Индия, которая за весь 2021 год импортировала 16 миллионов баррелей, а за три месяца 2022 – уже 13 миллионов.

К перечню стран, все еще покупающих российскую нефть и газ и не сокращающих объемы, также относятся Китай, Венгрия, Индонезия. Германия, Италия и еще несколько западных стран – либо сокращают поставки, либо планируют это сделать в ближайшее время до полного отказа.

4. Эмбарго или пошлины

Для того чтобы не погрузить страны, наиболее зависимые от российских энергоресурсов, в тяжелый экономический кризис и общественные протесты, которые могут поджигаться Россией для смены власти на прокремлевскую, рассматривается вопрос введения высоких ввозных пошлин на российские энергоресурсы.

Это, с одной стороны, будет мотивировать страны от них отказываться. С другой стороны, эти средства могут перечисляться для поддержки Украины в этой войне. Страны, которые хотя бы теоретически сегодня могут покрыть российскую нефть и газ поставками из других источников, будут вводить эмбарго.

Такие страны как Германия, например, не обладают логистическими возможностями для получения ресурсов из других источников. Они начали строить терминалы, но это – годы. Как один из шагов, немцы вчера забрали полностью себе в управление все газпромовские активы на территории Германии. Продолжается процедура смены руководства. И теперь ждем, как отреагирует на это Москва.

Плюс, все зависит еще и от того:

Позволит ли оппозиция США ослабить санкции на режим Мадуро, чтобы венесуэльская нефть вышла на рынок?

Поддержат ли страны Персидского залива и Израиль ядерное соглашение с Ираном, что позволит иранской нефти выйти на рынок?

Увеличат ли страны ОПЕК: ОАЭ и Саудовская Аравия добычу?

И еще много вызовов на разных континентах.

Энергетическая дипломатия сегодня одно из самых активных направлений. И учитывая то количество усилий, которое в нее вкладывается, убеждена, результаты будут.

Агия Загребельская, «Фейсбук»

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