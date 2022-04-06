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«Риелторы хором говорят, что народ пока в ступоре»

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  • 6.04.2022, 10:58
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«Риелторы хором говорят, что народ пока в ступоре»

Что происходит на рынке недвижимости.

Массовый отток населения из Беларуси, нестабильная ситуация на валютном рынке… Что на этом фоне происходит в области недвижимости? «Наша Ніва» описывает основные тенденции.

Часть сделок сорвалась

Март трудно назвать показательным в плане статистики, поскольку подавляющая часть сделок, оформленных в прошлом месяце, была запланирована еще до начала войны. Однако даже за этот период количество продаж заметно сократилось, часть сделок сорвалась.

«За прошлый месяц в столице было совершено всего около 850-900 сделок, когда для марта характерным является 1 150. Аналогичная тенденция наблюдается по всей стране.

С началом войны часть вторичного жилья сняли с продажи, отток составил около 10-15% от общего количества предложений. В основном это были те продавцы, кто скорее просто приценивался, чем был готов к реальным действиям. В то же время количество новых предложений выросло на 20 процентов. Люди захотели попробовать избавиться от так называемого дополнительного жилья. Половина из тех, кто продолжил продажу, пошли по пути снижения первоначальной цены», — отмечает один из экспертов по недвижимости.

Недвижимость продолжит дешеветь

Риелторы констатируют, что по состоянию на начало апреля народ находится в ступоре. Интерес к недвижимости низкий. Специалисты высказывают предположения, что, несмотря на уже заметное сокращение количества сделок в марте, апрельские показатели будут еще скромнее. Текущая ситуация уже успела сказаться на ценах.

«В столице вторичная недвижимость в реальных сделках в среднем подешевела на 10 процентов по сравнению с началом февраля этого года. Говорить о том, что цены перестанут снижаться, не приходится. Сейчас мы наблюдаем серьезный отток населения из Беларуси. Люди уезжают, но в большинстве своем сразу от недвижимости не избавляются. Поэтому данный процесс будет затяжным.

В то же время изменения, связанные с взиманием коммунальных платежей с лиц, которые более 30 дней находятся за пределами Беларуси, могут в определенной мере форсировать события. Это может подтолкнуть людей быстрее выставить жилье на продажу либо попытаться сдать его в аренду. Увеличение количества предложений при низком спросе приведет к еще большему снижению ставок аренды», — считает аналитик рынка.

Цена аренды квартир снижается. В первую очередь из-за курсовых колебаний. Люди пытаются снизить цену в валюте либо установить ее в рублях.

У некоторых ЖК цена снизилась на 15-25 %

Рынок новой недвижимости вообще оказался в катастрофической ситуации.

«Самый серьезный удар нанесло сокращение количества партнерских программ от банков. По этой схеме ранее приобреталось около 30% новой недвижимости. Кроме того, у потенциальных покупателей нет уверенности в том, какие будут цены на ремонт и оборудование на момент сдачи объекта. Также существуют определенные опасения, смогут ли застройщики уложиться в срок. Все это негативно сказывается на продажах.

По ряду подобных причин рынок вторичного жилья оказывается в чуть более выгодном положении. Ты сразу видишь, что покупаешь, есть возможность более или менее просчитать затраты на ремонт.

Застройщики по-разному реагируют на происходящее. Одни, чтобы привлечь клиентов, устанавливают свой курс в валюте, который ниже той, что можно увидеть в обменнике, другие просто снижают цену в валюте. Мы уже наблюдаем, что у некоторых ЖК цена квадрата снизилась на 15-25 процентов по сравнению с началом февраля».

Часть застройщиков пока не принимала никаких мер по снижению цены. Это объясняется тем, что на текущий момент организация не нуждается в средствах и может себе позволить занять выжидательную позицию. Объявляя акции и распродажи, застройщики стараются находить баланс, который позволит не разозлить других дольщиков, которые платили больше.

Новые бизнес-центры пустуют

Непростая ситуация и с кредитованием. Нынешние ставки неимоверно высоки. Чтобы получить кредит на покупку недвижимости, необходимо иметь такой официальный доход, при котором этот кредит фактически не потребуется.

Массовая релокация айтишников и сложная экономическая ситуация в целом негативно сказываются на рынке коммерческой недвижимости.

«Новые бизнес-центры пустуют. IT-компании уезжают, оставляя незадействованными огромные площади. Мелкий бизнес сворачивается. Количество помещений под аренду только увеличивается. Арендодатели вынуждены снижать ставки, а те, кто этого вовремя не сделает, рискует остаться без арендаторов», — считает эксперт.

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