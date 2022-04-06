закрыть
6 апреля 2022, среда, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Оккупанты остались гореть на обочинах»: ВСУ устроили засаду на колонну российской бронетехники

4
  • 6.04.2022, 11:20
  • 12,374
«Оккупанты остались гореть на обочинах»: ВСУ устроили засаду на колонну российской бронетехники

Момент уничтожения захватчиков в Донецкой области попал на видео.

Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроили засаду на колонну российской техники.

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, обнародовал в соцсетях фонд "Повернись живим".

"Украинские воины из подразделения К2 54 ОМБр показали врагу в Донецкой области, что бывает, когда российская техника идет в бой против наших защитников. Оккупанты остались гореть на обочинах. И так будет с каждым, кто считает, что имеет право приходить на нашу землю с оружием", — говорится в сообщении к видео.

На опубликованных кадрах видно колонну из около десятка единиц бронетехники, которая во время своего продвижения попала под огонь украинской артиллерии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников