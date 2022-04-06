«Оккупанты остались гореть на обочинах»: ВСУ устроили засаду на колонну российской бронетехники

«Оккупанты остались гореть на обочинах»: ВСУ устроили засаду на колонну российской бронетехники4
- 6.04.2022, 11:20
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Момент уничтожения захватчиков в Донецкой области попал на видео.
Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроили засаду на колонну российской техники.
Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, обнародовал в соцсетях фонд "Повернись живим".
"Украинские воины из подразделения К2 54 ОМБр показали врагу в Донецкой области, что бывает, когда российская техника идет в бой против наших защитников. Оккупанты остались гореть на обочинах. И так будет с каждым, кто считает, что имеет право приходить на нашу землю с оружием", — говорится в сообщении к видео.
На опубликованных кадрах видно колонну из около десятка единиц бронетехники, которая во время своего продвижения попала под огонь украинской артиллерии.