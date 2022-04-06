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СБУ получила секретные карты и документы с планами РФ по Донбассу

  • 6.04.2022, 11:28
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СБУ получила секретные карты и документы с планами РФ по Донбассу

Кроме того, захвачены списки россиян, воевавших против ВСУ.

Служба безопасности Украины получила секретные карты и списки россиян, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По данным СБУ, полученные карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области.

Списки личного состава разбитых на Донбассе подразделений свидетельствуют о том, что Путин отправил на войну в Украину курсантов Московского высшего военного командного училища. Эту "командировку" оформили как стажировку.

Среди "трофеев" СБУ также пособие по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять НАТО. Однако и эта "литература" не помогла оккупантам выжить.

Также среди полученных документов СБУ обнаружила:

талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки;

списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;

паспорта граждан РФ, военные билеты и тому подобное.

"Обнаружена документация будет приобщена к материалам уголовных производств, как доказательства преступлений рашистов и лично Путина для международных судов", - заявил Дехтяренко.

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