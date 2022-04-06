Как в России воспитали нацию мародеров 6 Петр Олещук

6.04.2022, 11:35

10,572

Петр Олещук

Фото: svoboda.org

Схема, по сути, работала столетиями.

Как в России воспитали нацию мародеров? Берем одну никому не нужную страну, превращаем ее в населенный рабами концлагерь, издеваемся над этими рабами поколениями, воспитываем уважение исключительно к насилию, параллельно убеждая, что их барак – райское место, они – избранные, а за пределами барака живут "нелюди".

Иногда выпускаем этих рабов за пределы барака с заданием убивать других.

В этот момент рабы, которых раньше избивали, над которыми издевались, имеют хотя бы теоретическую возможность издеваться над другими.

Ради этого они готовы умирать, убивать. Ну, и возможность грабить – еще один приятный бонус.

Так эта система работала веками.

Петр Олещук, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».