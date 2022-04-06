закрыть
6 апреля 2022, среда, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как в России воспитали нацию мародеров

6
  • Петр Олещук
  • 6.04.2022, 11:35
  • 10,572
Как в России воспитали нацию мародеров
Петр Олещук
Фото: svoboda.org

Схема, по сути, работала столетиями.

Как в России воспитали нацию мародеров? Берем одну никому не нужную страну, превращаем ее в населенный рабами концлагерь, издеваемся над этими рабами поколениями, воспитываем уважение исключительно к насилию, параллельно убеждая, что их барак – райское место, они – избранные, а за пределами барака живут "нелюди".

Иногда выпускаем этих рабов за пределы барака с заданием убивать других.

В этот момент рабы, которых раньше избивали, над которыми издевались, имеют хотя бы теоретическую возможность издеваться над другими.

Ради этого они готовы умирать, убивать. Ну, и возможность грабить – еще один приятный бонус.

Так эта система работала веками.

Петр Олещук, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников