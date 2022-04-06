Как в России воспитали нацию мародеров6
- Петр Олещук
- 6.04.2022, 11:35
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Схема, по сути, работала столетиями.
Как в России воспитали нацию мародеров? Берем одну никому не нужную страну, превращаем ее в населенный рабами концлагерь, издеваемся над этими рабами поколениями, воспитываем уважение исключительно к насилию, параллельно убеждая, что их барак – райское место, они – избранные, а за пределами барака живут "нелюди".
Иногда выпускаем этих рабов за пределы барака с заданием убивать других.
В этот момент рабы, которых раньше избивали, над которыми издевались, имеют хотя бы теоретическую возможность издеваться над другими.
Ради этого они готовы умирать, убивать. Ну, и возможность грабить – еще один приятный бонус.
Так эта система работала веками.
Петр Олещук, «Фейсбук»