«Пусть лучше руки отсохнут, чем такое брать!» 14 6.04.2022, 11:49

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Белорусы ненавидят российских оккупантов и тех, кто покупает у них награбленное в Украине.

Благодаря записям с онлайн-камеры курьерской службы СДЭК в Мозыре, весь мир узнал о русских солдатах-мародерах, которые отправляют домой награбленное у украинцев во время войны тоннами.

EX-PRESS.BY спросил у читателей, купили бы они MacBook за 50 рублей, зная, что он прибыл из Украины?

Ольга:

— Я бы не купила ничего с рук. А если вам все равно, и вы покупаете заведомо задешево, то вы не просто преступник, вы соучастник большего преступления, чем вам кажется. Чтобы я не подозревала, продавец «с рук» должен показать у кого купил, когда и как.

Александр:

— Все любят халяву, я тоже. Но каким же надо быть скотом, чтобы допустить мысль приобрести что-то, украденное на войне.

Тимур:

— Я мусульманин. И у нас украденная вещь принадлежит навсегда ее хозяину, если он сам не решил с нею расстаться. Покупать что-то задешево, это очень подозрительно. Особенно в наше время, когда идет эта война, и в соседней стране убийства и грабеж. Любое использование вещи другим человеком это харам, по-христиански — грех. Продавать краденое, отобранное у слабого или у убитого, это ужасный грех.

Элла:

— В вопросе явно отсыл к истории с макбуком, который воткнул себе в бронежилет русский солдат. Говорят, он и погиб от того, что убрал пластину, которая могла его защитить, а все потому что хотел нажиться чужим. В интернете, говорят, сейчас бум продажи украденных у украинцев вещей. А я никогда ничего не покупаю с рук. И никто не может, покупая краденое, рассчитывать на то, что кто-т о поверит, что ты не знал. Слишком низкая цена, отсутствие документов — это повод не хватать сразу вещь, а задуматься. Если говорят, что только почтой готовы отправить телефон или компьютер, не сомневайтесь — это преступник. Надо подвергать сомнению все, что говорит продавец, и требовать личной встречи.

Евгения:

— Я не купила бы макбук с рук, но вот что вспомнила. Мой бывший муж, когда мы только поженились, принес из столовой ложки, которые украл для нашей молодой семьи. Тогда мне и надо было задуматься, за кого я вышла! Просто в его семье воровали все: папа — бензин и колбасу, потому что водителем работал на мясокомбинате, а мама — лекарства с работы на «медпрепаратах». Почти все, что воровали, продавали. Так он был воспитан и, наверное, точно так воспитаны те, кто приходит на чужую землю и в чужие дома, они воруют и продают, это традиция у некоторых людей.

Мнения читателей telegram-канала EX-PRESS.BY:

— У нас в селе, к счастью, не грабили, а так свой бы выкупил.

— 50, конечно, дешево… Но пользоваться все-таки противно. Особенно, после Бучи.

— Пусть лучше руки отсохнут, чем такое брать!

— Еще как да, чтобы прийти на сделку с крепкими парнями, запихать 50 р в задницу этому нехорошему русскому, снять это на видео и прислать хозяевам макбука вместе с макбуком.

— От таких приобретений больше потеряешь, чем получишь...

— За 50 byn — это просто сигнал, что что-то не так. Даже в обычное время не купил бы. Часто в моем дворе алкаши ворованное перепродавали — научен.

— Нет. И мои близкие и знакомые не купят.

— Я еще с 20 года сам стал негативно относиться и к сайту, и к тем кто покупает так называемый «конфискат». Огромная часть товаров там — имущество наших политзаключенных.

— В морду продавцу, есть такая опция?

— Нет. А вообще. Мы компанией с нового года планировали на майские в Питер сгонять. После 24 февраля мы с женой открестились от посещения этой страны.

— Нет, хочу посмотреть в глаза тем, кто это продает.

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