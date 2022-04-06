Украинцы разбили еще две бригады армии РФ 2 6.04.2022, 11:57

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Одна из них потеряла 30% личного состава.

Российские бригады терпят колоссальные потери в Украине.

Из-за существенных потерь 200-я отдельная мотострелковая бригада армии РФ не может действовать и готовит еще военных. Одну группу разбили, другую вообще отвели под Белгород.

Общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Бригада переброшена в Украину из Мурманской области РФ. К войне с Украиной привлекли 2 ее батальонных тактических группы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другая, 236-я артиллерийская бригада 20 общевойсковой армии потеряла около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.

Чтобы компенсировать потери, враг надеется привлечь к войне против Украины наемников из других стран.

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