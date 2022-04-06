Украинцы разбили еще две бригады армии РФ

Украинцы разбили еще две бригады армии РФ2
- 6.04.2022, 11:57
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Одна из них потеряла 30% личного состава.
Российские бригады терпят колоссальные потери в Украине.
Из-за существенных потерь 200-я отдельная мотострелковая бригада армии РФ не может действовать и готовит еще военных. Одну группу разбили, другую вообще отвели под Белгород.
Общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Бригада переброшена в Украину из Мурманской области РФ. К войне с Украиной привлекли 2 ее батальонных тактических группы.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другая, 236-я артиллерийская бригада 20 общевойсковой армии потеряла около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.
Чтобы компенсировать потери, враг надеется привлечь к войне против Украины наемников из других стран.