Фотофакт: Глава «Газпрома» Алексей Миллер призвал свергнуть Путина 7 6.04.2022, 12:04

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Алексей Миллер

Постарались хакеры Anonymous.

Киберактивисты взломали сайт «Газпрома», после чего на нем появилось обращение от лица главы компании Алексея Миллера с призывом свергнуть Путина.

По сообщению группы хакеров, связанных с движением Anonymous, сайт компании «Газпром», контрольным пакетом акций которого владеет РФ, был взломан. В сеть попала база данных корпорации, сообщает nv.ua.

Помимо того, на главной странице сайта Газпрома появилось обращение якобы от лица председателя правления компании Алексея Миллера. Текст содержит критику кремлевского режима из-за его действий в Украине, приведших РФ к экономическому кризису, а также призывы свергнуть Путина, отдав власть Миллеру.

Заявление Алексея Миллера, Главы правления, замглавы совета директоров ОАО «Газпром»:

«С 24 февраля Россия проводит «спецоперацию» в Украине.

Владимир Путин назвал «операцию» вынужденной мерой из-за рисков в сфере безопасности.

В момент начала «операции» с экономистами и менеджерами не общались, не просчитывали риски, народ тоже не спрашивали. Недавно у меня состоялся неприятный разговор с высоким чиновником, после мне начали угрожать неизвестные которые по всей видимости являются сотрудниками ФСБ.

Хочу сообщить, что моего опыта и сил хватит для адекватного ответа на такие порывы в мой адрес. Попробуйте, для начала, найти более эффективного менеджера! Газпром сделал все, чтобы курс оставался на довоенном уровне, а граждане России не ощутили экономических последствий.

С марта 2018 года я нахожусь под санкциями Великобритании и Австралии, мне запретили въезд и заблокировали мои активы, но, невзирая на это, я продолжаю развивать Газпром. Сегодня наша компания объединила более 500 тысяч сотрудников и я уверен, что российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей.

Как патриот, я поддержу светлое будущее России и развитие всех сфер ее жизни. Я отвергаю и презираю насилие. которое сейчас проводится режимом моей страны.

Я считаю, что могу стать достойной заменой и успешным лидером для нашей великой Родины, выбрав путь экономического развития и процветания. Прошу всех моих соратников, друзей, знакомых поддержать альтернативную позицию. Наша страна на пороге дефолта, и я как патриот, а также, экономист с большим опытом, не могу и не хочу допустить этого!».

К момент выхода статьи ни Газпром, ни лично Алексей Миллер не прокомментировали ситуацию, а официальный сайт «Газпрома» пока недоступен.

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