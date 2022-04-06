«В первый день застрелили Женю - просто так, на улице»2
- 6.04.2022, 12:16
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Жители Бучи рассказали о преступлениях рашистов.
Жители освобожденной от оккупантов Бучи продолжают рассказывать о военных преступлениях армии РФ.
Как сообщает «Радио Свобода», все очевидцы отмечают системность убийств и их немотивированность.
«В первый день застрелили Женю. Просто так. На улице. Второй - застрелили Леню. Проверили документы, а потом когда он повернулся к ним спиной, чтобы идти домой - выстрелили. Потом третьего убили. Они напились и приказали ему собрать телефоны. Он собрал, а они его расстреляли. Еще и гранату бросили. Его частями хоронили - руки, ноги отдельно, не было полголовы», - рассказывает о зверствах оккупантов один из жителей города.