В человеческом организме найден неизвестный науке тип клеток 3 6.04.2022, 12:45

4,028

Открытие может помочь в создании новых методов лечения некоторых заболеваний легких.

Ученые из Университета штата Пенсильвания, США, открыли новые клетки в легких человека, которые они назвали секреторные клетки дыхательных путей (RAS). По словам ученых, новооткрытые клетки играют важную роль в поддержании нормального функционирования дыхательной системы и могут помочь в создании новых методов лечения некоторых заболеваний легких, сообщает ScienceAlert.

Клетки RAS находятся в бронхиолах, которые являются конечными ветвями бронхиального дерева в легких и распределяют воздушный поток. Они заканчиваются легочными альвеолами – это маленькие пузырьки, которые участвуют в акте дыхания и обмениваются кислородом и углекислым газом с кровотоком.

Почти как стволовые клетки

"Эти клетки похожи на стволовые клетки, они могут видоизменятся в любой другой тип клеток в организме и способны восстанавливать поврежденные клетки альвеол и превращаться в новые", — говорит Эдвард Морриси из Университета штата Пенсильвания.

Ученые считают, что в дыхательной системе большинства млекопитающих также имеются клетки RAS.

"Мы полагаем, что эти клетки повышают эффективность работы легких. Они играют важную роль в поддержании здоровья легких в целом", — говорит Морриси.

Эти клетки можно использовать для лечения болезней легких

Ученые считают, что новооткрытые клетки могут сыграть важную роль в разработке лечения болезней, связанных с курением и загрязненным воздухом. Среди таких, например, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Воспаление дыхательных путей затрудняет поступление в легкие достаточного количества кислорода. Также разрушаются альвеолы, что приводит к хроническому бронхиту и изнурительному кашлю.

Теоретически клетки RAS могут предотвратить или облегчить последствия ХОБЛ путем восстановления поврежденных альвеол. Однако ученые подозревают, что курение может повредить или даже полностью разрушить новые клетки.

"Мы считаем, что новые клетки можно будет использовать для лечения ХОБЛ и других болезней легких, если сможем научиться использовать свойства регенерации этих клеток", — говорит Морриси.

Напоминаем, что ученые узнали, как человеческий организм блокирует "спящие" раковые клетки. Особая форма коллагена, которую вырабатывают сами раковые клетки, способна снижать их активность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».