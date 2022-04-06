Военные РФ действительно рыли окопы в «Рыжем лесу» и даже там жили: видеофакт 14 6.04.2022, 13:12

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Рашисты получили большую дозу облучения.

Российские военные действительно рыли окопы в одном из самых радиоактивно загрязненных мест в Европе – Рыжем лесу, что в Чернобыльской зоне отчуждения.

Сегодня Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения опубликовало видеоподтверждение.

Дрон зафиксировал целую сетку окопов на одном из участков чернобыльского леса.

"Они не просто нарыли блиндажи прямо на западном следе радиационного загрязнения. И не просто держали оборону, а жили там!" - подчеркнул член агентства Ярослав Емельяненко.

Что предшествовало

Информация о том, что оккупанты пытаются "закрепиться" в Рыжем лесу, появилась после того, как россияне захватили Чернобыльскую АЭС.

Эксперты подтверждали, что в связи с этим рашисты могут получить большую дозу облучения. Впоследствии в белорусских соцсетях распространяли неофициальную информацию о якобы прибытии в больницы облученных россиян.

31 марта россияне полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС.

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