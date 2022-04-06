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Умер российский политик Владимир Жириновский

  • 6.04.2022, 13:18
  • 15,220
Умер российский политик Владимир Жириновский
Владимир Жириновский

На этот раз — официально.

Российский политик Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. О смерти политика сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прямо во время заседания российского парламента, сообщает РИА "Новости".

В начале февраля главу Либерально-демократической партии России (ЛДПР) госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. Медики диагностировали у политического деятеля 75 процентов поражение легких на фоне вирусной пневмонии. Спустя несколько дней его состояние стало ухудшаться и оценивалось как тяжелое. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

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