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Чехия вооружила Украину десятками танков Т-72 и БМП

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  • 6.04.2022, 13:21
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Чехия вооружила Украину десятками танков Т-72 и БМП

Поезд в с бронетехникой уже в пути.

Вооруженные силы Украины получат от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

Поезд в с бронетехникой уже на пути в Украину, пишет чешское издание Echo24.

Отмечается, что решением чешских властей Украине бесплатно передали немодернизированные танки Т-72 советских времен, которые находились в резервах.

Чешская армия имела на складах около 90 танков, но активно эксплуатируется лишь около 30 модернизированных машин.

Кроме того, в Украину также отправились и боевые машины пехоты чехословацкого производства (БМП-1).

Добавим, что поставки бронетехники в Украину подтвердил глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам, депутат Ондржей Бенеши в Twitter.

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