Чехия вооружила Украину десятками танков Т-72 и БМП

Чехия вооружила Украину десятками танков Т-72 и БМП6
- 6.04.2022, 13:21
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Поезд в с бронетехникой уже в пути.
Вооруженные силы Украины получат от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.
Поезд в с бронетехникой уже на пути в Украину, пишет чешское издание Echo24.
Отмечается, что решением чешских властей Украине бесплатно передали немодернизированные танки Т-72 советских времен, которые находились в резервах.
Чешская армия имела на складах около 90 танков, но активно эксплуатируется лишь около 30 модернизированных машин.
Кроме того, в Украину также отправились и боевые машины пехоты чехословацкого производства (БМП-1).
Добавим, что поставки бронетехники в Украину подтвердил глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам, депутат Ондржей Бенеши в Twitter.