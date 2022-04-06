Половина свастики — набор неполный Владимир Халип

6.04.2022, 13:39

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Владимир Халип

Мир содрогнулся, увидев кадры, снятые в освобожденной Буче.

Вспомнили тут же почти забытый рейх и одиозного ефрейтора, вознесенного из простых пивных прямиком в вожди. А заодно и его садистов. Сравнение понятное и вполне уместное. Однако невозможно не заметить, что у озверевшего жлобья, взращенного вождем пока еще не состоявшейся империи, уже с первых дней войны с Украиной проклюнулся свой особый почерк. И его не спутаешь ни с чем.

А потому новоявленным карателям надо было непременно выделиться, как-то себя в этом мире четко обозначить. Чтобы всем было понятно, кто есть кто. Думали не долго. Взяли почему-то латинскую букву «Z». Это нехитрое изобретение на удивление быстро овладело массами. И какая гордость распирает обывателя, когда родной телевизор доносит им большой привет с передовой – все тот же символ на броне. Справедливости ради стоит заметить, что хор пока неполный. А кто-то вообще увидел в этом половину свастики. Да какие проблемы! Понадобится – присобачат и вторую половину. Дано известно: нет таких твердынь, которые не взяли бы большевики. А тем более – их неукротимые потомки. Генетическая связь тут очевидна и бесспорна. И почерк тот же.

В Беларуси еще летом 1988 года многим уже стало ясно, что незабываемые времена звереющих вождей в прошлое не канули. И вполне могут вернуться. На студии «Летопись» мы тогда грубо нарушили порядок производства. Съемки документального фильма начинать положено только после того, как Москва утвердит его в плане и выделит на это пленку. Но кто мог знать, что внезапно археологи откроют тщательно скрытую этим государством тайну. Мы тогда использовали весь запас пленки из особого резерва – на случай внезапных визитов в Минск самых высоких партийных чинов. И начали съемки документального фильма «Дорога на Куропаты».

Первые отснятые кадры ужасали. Пирамиды черепов над свежим раскопом. Пустыми глазницами они вдруг глянули с экрана. Но еще страшнее оказался обратный план: черные дыры в затылках. Невозможно было не заметить, что пуля проломила каждый череп так, будто палачи стреляли сверху. В процессе расследования потом стало известно, что они ставили обреченных на кромке общей ямы на колени. Не только потому, что так карателям расстреливать удобно. Им еще надо было, чтобы в свой последний миг казнимые видели не сосны и небо, а непременно свежевырытую яму. Это их традиция – не просто убить, но еще и поиздеваться над обреченными на смерть. Тогда нам еще казалось, что это все история. Время головорезов и садистов. Прошло и больше никогда не повторится.

Но вот уже весна 2022 года, Буча. А почерк все тот же. Связанные руки. И пуля карателей в затылок. Все, что после освобождения люди увидели там – это не суматошные подвиги случайных отморозков. Это стратегия вторжения. Без таких и им подобных акций знаку «Z» с другим подобным не соединиться. И задуманная в бункере империя будет долго тужиться на советских обломках, но не возродится. Не вернутся страх и ужас. А вот при четком делении всех на своих и чужих, да еще со стрельбой в затылок, совсем иное дело.

Но почему же только Буча открыла этому вечно сомневающемуся миру великую тайну генетического кода карателей? А на других захваченных территориях они вели себя иначе? Харьков. Ирпень. Гостомель. Волноваха. Мариуполь. Только некоторые из адресов этого безоглядного разбоя. Злодейство не закончилось. Война идет, все будет продолжаться. Буква «Z» всего лишь половина ублюдочного знака. Но в делах давно известных наследники случайных вождей успели проявить себя по полной. Уже на первом месяце войны ворвались в ненавистную для них страну и устроили массовое убийство обычных граждан.

Так что зловещая корректировка знака, под которым все это совершается, стала неизбежной. Тот же почерк. Те же манеры. Конечно, совпадение такое просто невозможно. А как же Достоевский, Толстой, Чехов и Большой балет?.. Поверить трудно. Отказаться от былых иллюзий просто невозможно. Однако даже на театрах – все тот же знак. Громадный. Наглый. Вызывающе реальный. И уже нет смысла притворяться. После Бучи разве только самый тупой еще не понял, кто пришел. Всему миру давно пора задуматься, как из этого кошмара выбираться. И чем все это может кончиться, если сидеть и ждать.

Даже подумать страшно, что и наша тихая и вроде бы даже официально мирная страна могла так безрассудно впустить к себе эту дикую орду. И услужливо предоставила агрессору возможность территорию соседней Украины бомбить и обстреливать ракетами. Отсюда российские войска уходят на Чернигов, Ровно, Сумы. В наши города чужие солдаты возвращаются зализывать раны и отсылать домой награбленное там. Ради чего так опрометчиво пошли на эту сделку?

Когда два союзника надолго запирались где-то в Сочи или в других местах, журналисты придворного пула гадали: что они там делают? А они просто тосковали о безвременно почившем Советском союзе сталинских времен. И мечтали о том, как радостно и бойко будут его возрождать. Однако вскоре главный реставратор признался: без Украины новая империя никак не вытанцовывается. А поскольку там уже совсем иное время, к тому же не советское, без войны не обойтись. Страсть к реваншу была так велика и неодолима, что даже не потребовался Гляйвиц.

Это не только вторжение в Украину. Это уже война с Европой. Та, которую лубянский выдвиженец неоднократно обещал. Все, чем он пытается сегодня объяснить и оправдать свое безумие, заурядное вранье и просто чепуха. Мало ли что там может померещиться в процессе долгого бункерного бытия. Подлинная цель давно известна. Всем его соратникам и озлобленному электорату позарез необходимо, чтобы их боялись. А если не боятся, да еще с атомной бомбой, какая же это империя?

Пока только Украина препятствует бесстрашно и отчаянно уже вполне возможному воссоединению двух половинок извлеченной из небытия и обновленной в спешке свастики. Мир пока еще понял не вполне, что может на планете возродиться. И ситуация все боле напоминает год 1939 -й. Все компоненты того не уходящего почему-то времени воедино уже давно сошлись. Обидно даже, что Черчилля все нет. Европа медлит. Думает. Колеблется между войной и ценой на газ. На что-то все еще надеется наивно. Чего-то ждет.

И вакансию пока никто не хочет заполнять.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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