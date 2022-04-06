закрыть
6 апреля 2022, среда, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси каждая пятая многодетная семья живет в нищете

3
  • 6.04.2022, 14:17
  • 2,164
В Беларуси каждая пятая многодетная семья живет в нищете

Наивысший уровень бедности — в Брестской области.

В Беларуси в 2021 году доля малообеспеченного населения составляет 4,1%, малообеспеченных домохозяйств – 2,7%. Такие официальные данные приводят banki24.by.

Малообеспеченные – это те, у кого за месяц было меньше расчетного бюджета прожиточного минимума на душу населения, или Br 281,7.

Среди домохозяйств без детей уровень малообеспеченности составил 1,1%, а у домашних хозяйств с детьми – 6,8 %. Наиболее уязвимыми были домашние хозяйства с тремя и более детьми: у них уровень бедности составил 20,5 %.

Уровень малообеспеченности в 2021 году оказался большим у мужчин по сравнению с женщинами: 4,7% против 3,7 %.

В деревнях доля бедных была вдвое выше, чем среди горожан: 6,7% против 3,3%.

Что касается регионов, то самый низкий уровень бедности был в Минске – 1,1% населения, а наивысший – на Брестчине, 6%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников