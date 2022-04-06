В Беларуси каждая пятая многодетная семья живет в нищете 3 6.04.2022, 14:17

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Наивысший уровень бедности — в Брестской области.

В Беларуси в 2021 году доля малообеспеченного населения составляет 4,1%, малообеспеченных домохозяйств – 2,7%. Такие официальные данные приводят banki24.by.

Малообеспеченные – это те, у кого за месяц было меньше расчетного бюджета прожиточного минимума на душу населения, или Br 281,7.

Среди домохозяйств без детей уровень малообеспеченности составил 1,1%, а у домашних хозяйств с детьми – 6,8 %. Наиболее уязвимыми были домашние хозяйства с тремя и более детьми: у них уровень бедности составил 20,5 %.

Уровень малообеспеченности в 2021 году оказался большим у мужчин по сравнению с женщинами: 4,7% против 3,7 %.

В деревнях доля бедных была вдвое выше, чем среди горожан: 6,7% против 3,3%.

Что касается регионов, то самый низкий уровень бедности был в Минске – 1,1% населения, а наивысший – на Брестчине, 6%.

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