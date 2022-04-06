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Урсула фон дер Ляйен: Следующий шаг ЕС — отказ от ископаемого топлива из России

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  • 6.04.2022, 14:25
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Урсула фон дер Ляйен: Следующий шаг ЕС — отказ от ископаемого топлива из России
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Новый пакет санкций против РФ не будет последним.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций, предложенный Еврокомиссией против РФ за вторжение в Украину, не будет последним, сообщает «Интерфакс-Украина».

Выступая в Европейском парламенте, президент Еврокомиссии проинформировала депутатов о последних предложениях по санкциям против России. В частности, о предложении ввести запрет на российский уголь.

«Эти санкции не будут последними. Да, мы запретим импорт угля, но мы должны посмотреть на нефть и доходы, которые РФ получает от ископаемого топлива (нефть и газ). Это будет наш следующий шаг», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

По мнению фон дер Ляйен, ЕС должен избавиться от «зависимости от российского ископаемого топлива и для этого необходимо диверсифицировать поставки». Такой диверсификацией президент Еврокомиссии назвала поставки сжиженного природного газа из США и переход к зеленой энергетике.

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