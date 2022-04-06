«Волной меня сбило с ног и отбросило через две комнаты» 6.04.2022, 14:34

Украинка рассказала, как возле нее упала вражеская ракета.

Оккупанты ежедневно обстреливают мирных жителей по всей Украине.

Дом жительницы села Вязовцы Житомирской области был всего в каких-то 200 – 250 метрах от эпицентра взрыва.

Поэтому Елена на себе почувствовала, что такое ударная волна от вражеской ракеты, сообщает Нацполиция Украины.

Женщина рассказала, что все произошло практически мгновенно. Во время взрыва она находилась в собственном доме.

«Волной меня сбило с ног и отбросило через две комнаты, в сени. Сильно разрушило крышу и окна, порубило стены. Сейчас подлатали чуть-чуть кровлю, но все равно подтекает. Сегодня же дождь…», – рассказывает она.

Отметим, что под обстрел вражескими ракетами попали местный храм и несколько домов вокруг. В церкви Рождества Пресвятой Богородицы, являющейся памятником архитектуры, сейчас проломлена крыша, купола и стены. По сути, уцелевшей осталась разве что колокольня.

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