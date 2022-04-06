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На грани дефолта: Россия произвела выплаты по евробондам в рублях

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  • 6.04.2022, 14:43
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На грани дефолта: Россия произвела выплаты по евробондам в рублях

Об объявлении дефолта может стать известно уже в понедельник.

Минфин России перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ, передает «Экономическая правда».

В объяснении говорится, что иностранный банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов.

«4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. … на счета своих клиентов-депозитариев по расчетам со всеми собственниками данных долговых инструментов», – говорится в сообщении.

В России такие обязательства считают «выполненными», однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга. Если так произойдет в случае выплаты в понедельник, это будет означать дефолт РФ.

Этому может помешать одно «но»: после волны санкций в 2014 году в результате аннексии украинского Крыма Россия начала добавлять в свои евробонды выпуска после 2018 года возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока не понятно, содержит ли ее упомянутые выпуски.

В преддверии России все же удалось выкупить 72,4% своих евробондов с погашением 4 апреля за рубли.

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