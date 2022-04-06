Сколько теряет режим с отъездом одного IT-шника 6.04.2022, 14:36

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Приблизительные расчеты.

На днях стало известно, что компания Wargaming уходит из Беларуси: офисы будут закрываться, сотрудников по возможности будут релоцировать. И это далеко не первая крупная IT-компания, которая покидает страну.

В пропаганде продолжает звучать риторика про айтишников как про «наглецов» и «паразитов», при этом почему-то не учитывается, сколько эти люди своим трудом приносят денег бюджету. Сайт nashaniva.by попытался подсчитать самый скромный среднемесячный взнос, который теряется с отъездом каждого такого специалиста.

Отчисления с зарплат

Зарплата в IT-сфере очень разнится и зависит от опыта и компетенций: джуниор может получать около 800 долларов, а мидлы и сеньоры — от двух тысяч долларов и выше.

Но возьмем среднюю цифру. Согласно данным на январь 2022-го( до всех последних валютных шатаний), средняя зарплата белорусского айтишника составляла $2 365.

13% из этой суммы высчитывается на подоходный налог, а именно в нашем кейсе — 307,45 доллара. В Беларуси подоходная ставка одна для всех физических лиц, резиденты ПВТ были исключением и платили 9%, но с первого января 2021-го года эту льготу убрали.

Взносы в Фонд социальной защиты населения в Беларуси составляют 35%. Из них 1% удерживается из зарплаты работника, а 34% сверху платит в казну сама компания. Важная оговорка для сферы IT: для резидентов Парка высоких технологий обязательные страховые взносы исчисляются не от суммы всей зарплаты, а от средней зарплаты по стране. На февраль 2022-го он составлял 1 563 рубля. То есть в ФСЗН в общей сложности перечисляем 547 рублей (185,6 доллара).

Походы в магазин

Налоговые поступления на данный момент составляют 88,8% доходов республиканского бюджета. Кроме прямых зарплат, все граждане, даже не работающие, платят из своего кармана НДС — налог на добавленную стоимость (его еще называют налогом на потребление). Это происходит прямо во время шопинга.

Ставки налога на добавленную стоимость могут быть разные — 0% и 10% (льготные), 20% и 25%. Основное значение — это, как раз, 20%. В бюджет страны НДС перечисляется продавцами товаров, но фактически его оплачивают потребители, так как эта сумма включена в финальную цену.

Допустим, белорус со средней айтишной зарплатой покупает в месяц продуктов на 500 рублей (170 долларов). Продовольственные товары отчасти (в том числе для детей) попадают под ставку 10%. Это значит, что с 500 рублей на налоги пойдет 45,45 рубля (15,4 доллара).

Если человек выпивает и курит, то автоматом отстегивает сверху государству еще немалую сумму — речь идет об акцизах. Акцизные марки есть на алкоголе, кофе, чае, мобильных телефонах и многих других товарах.

Представим, что айтишник ограничивается тем, что выкуривает 15 пачек сигарет в месяц. Всего это 300 сигарет и 18,8 рубля (6,4 доллара) за них государству.

Связь и авто

Тариф «Ясна 100» от «Белтелекома» стоит сейчас 40 рублей 90 копеек в месяц, пакет «Без лимита» для телефона от А1 — 27,18 рубля в месяц. С этого гражданами также платится налог на электросвязь: из указанных сумм выходит 15,7 рубля ($5,3).

Специалист с хорошим заработком, с высокой долей вероятности будет иметь свое авто. Во-первых, авто нужно заправлять. Ставки акцизов на топливо достаточно велики. Если представить, что на авто человек ездит на работу и с нее, а на выходных выбирается на Минское море или на рынок, то он проезжает минимум 30 километров в день или 900 за месяц. Средний расход топлива в городе — 10 литров на 100 километров. Если заправлять машину 90 литрами ежемесячно, государству отчислится около 215 рублей (73 доллара).

Также нужно платить за само право выехать на дорогу. Ставка транспортируемого налога зависит от многих факторов — в первую очередь, на нее влияет размер машины. За авто весом до 1,5 тонны в год нужно отдать 61 рубль в год (это пять рублей в месяц или $1,7).

Налог на недвижимость

С недавних пор владельцы даже одной квартиры также обязаны платить за свои владения. Представим, что квартира нашего айтишника в Минске 50 «квадратов» площадью. С учетом ставки налога (81 копейка за «квадрат») придется заплатить 40,5 рубля в год (1,2 доллара в месяц).

Стоит отметить, что если специалист снимает квартиру или дом по официальному договору, то с этого также взимается налог, который арендодатели учитывают в цене. Ставка определяется за каждую комнату: за одну в Минске должен платить 36,8 рубля ежемесячно (12,5 доллара).

Что в итоге?

Всего выходит минимум 600 долларов налогов с одного человека в месяц. И это лишь часть из всех возможных взносов. Здесь, например, не учитывается группа товаров с НДС в 20%, налог на землю, таможенные пошлины с товаров, заказанных из-за рубежа (например, с AliExpress), походы в кофейни и многое другое.

Также не стоит забывать, что большая доля айтишников зарабатывает более $2 365. Прямо сейчас в Беларуси ищут специалистов на позиции 3 200, 4 000 долларов и выше.

Плюс большая доля айтишников имеет семьи и — если они релоцируются, то сразу с женами (мужьями) и детьми.

К тому же чаще релоцируются не джуниоры, а мидлы и сеньоры, чьи зарплаты значительно выше.

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