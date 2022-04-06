«Минсктранс» запускает автобусные рейсы в Даугавпилс и Мюнхен

«Минсктранс» запускает автобусные рейсы в Даугавпилс и Мюнхен8
- 6.04.2022, 15:16
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Сколько они стоят и когда ездят?
С 15 апреля из Минска открываются два новых международных автобусных рейса государственного перевозчика «Минсктранс» — в Мюнхен и Даугавпилс, сообщает пресс-служба предприятия.
Рейсы Минск-Даугавпилс будут выполняться по пятницам и субботам (отправление в 8.40 с автовокзала «Центральный»), Даугавпилс-Минск — по субботам и воскресеньям в 12.30.
Автобус в Мюнхен будет ходить маршрутом через Брест, Берлин и Нюрнберг по пятницам из Минска в 12.00 и по воскресеньям из Мюнхена в 13.00.
Расчетное время пути до Берлина составляет 20 часов 20 минут. Стоимость билета в одну сторону на первый рейс — 250 рублей.
До конечной, Мюнхена, на восемь часов и 40 рублей дороже. Купить билеты можно на сайте «Минсктранса».
Других рейсов из Минска в страны Европы сейчас немного. Регулярные автобусы ездят в Варшаву, Вильнюс и Ригу.