«И пацаны генералам сказали: мы сейчас оружие сложим, идите вы…» 26 6.04.2022, 15:41

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Российские солдаты ненавидят командиров, раздающих награды родственникам «по блату».

Российские генералы превратили войну в собственную пиар-кампанию. Так, награды дают только под камерами телевидения. Об этом свидетельствуют новые разговоры российских захватчиков, которые перехватила СБУ.

Оккупанты рассказывают, что приезжало телевидение. Генералы вручали награды.

«И пацаны генералам как начали мозги вынимать: «Мы сейчас оружие сложим. Идите вы…, побудьте здесь сутки», – жалуется россиянин.

Оккупант говорит, что руководство дает награды за войну в Украине «по блату». В его подразделении – это сын начальника ПВО, который на самом деле сидит в тылу.

Еще один военный на 2 день войны сбежал домой, а затем получил «героя России».

«Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он в России пиво пьет да в Instagram всякую х… выкладывает…» – возмутился захватчик.

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