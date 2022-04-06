Reuters: Китайские госкомпании избегают покупок российской нефти, несмотря на скидки 1 6.04.2022, 16:09

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Это связано с западными санкциями.

Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании соблюдают существующие российские нефтяные контракты, но избегают новых, несмотря на большие скидки. Они прислушались к призыву Пекина к осторожности в связи с ужесточением западных санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Государственная компания Sinopec, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Азии, CNOOC, PetroChina и Sinochem не планируют покупать российскую нефть уже с мая.

Китайские государственные компании не хотят, чтобы их открыто поддерживали Москву, покупая дополнительные объемы нефти, заявили два из источников после того, как Вашингтон запретил российскую нефть в прошлом месяце, а Европейский союз ввел санкции в отношении крупнейшего российского экспортера "Роснефти" и "Газпром нефть".

"Компании проявляют осторожность, поскольку их действия могут быть расценены как действия правительства Китая, и ни одно из них не хочет, чтобы его выделяли как покупателя российской нефти", - сказал один из источников.

В последние годы Китай и Россия развивают все более тесные связи, и совсем недавно, в феврале, объявили о "безграничном" партнерстве, а Китай отказался осудить действия России в Украине или назвать их вторжением.

Китай неоднократно критиковал западные санкции против России, хотя высокопоставленный дипломат заявил в субботу, что Пекин намеренно не обходит санкции против России.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, является крупнейшим покупателем российской нефти в объеме 1,6 млн баррелей в сутки, половина из которых поставляется по трубопроводам в рамках межправительственных контрактов.

Источники ожидают, что китайские государственные компании будут соблюдать свои долгосрочные и существующие контракты на поставку российской нефти, но будут избегать новых спотовых сделок.

До войны Россия поставляла 15% импортируемой Китаем нефти - половину этого объема по Восточно-Сибирскому трубопроводу и трубопроводу Атасу-Алашанькоу, а остальную часть - танкерами из своих черноморских, балтийских и дальневосточных портов.

Unipec, торговое подразделение Sinopec и ведущий покупатель российской нефти, в последние недели на регулярных внутренних совещаниях предупреждала свои глобальные команды о рисках работы с российской нефтью.

"Идея и тон ясны - контроль рисков и соблюдение требований важнее прибыли. Хотя российская нефть продается с огромными скидками, есть много проблем, таких как страхование отгрузки и проблемы с платежами", - сказал один из источников, проинформированный о встречах.

Другой источник, владеющий нефтеперерабатывающим заводом, который регулярно перерабатывает российскую нефть, сказал, что его завод получил указание от Unipec найти замену для поддержания нормальной работы.

"Помимо поставок, которые прибыли в марте и должны прибыть в апреле, российской нефти больше не будет", - сказал этот источник.

По словам источников, другие государственные покупатели - PetroChina, CNOOC и Sinochem - отказались от российской смеси для отгрузки в мае.

По словам второго источника, Sinopec сталкивается с проблемами оплаты даже по сделкам, согласованным ранее, поскольку не склонные к риску государственные банки стремятся сократить финансирование сделок, связанных с российской нефтью.

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