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Российские оккупанты обстреляли Северодонецк

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  • 6.04.2022, 16:16
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Российские оккупанты обстреляли Северодонецк

Горят десять многоэтажек.

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, горят десять многоэтажек, количество жертв устанавливается.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, артиллерийские обстрелы старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля.

Также пламенем охвачено сразу десять многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта.

«Русский мир» уничтожает жизнь в Луганской области. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - написал он.

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