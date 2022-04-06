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Папа Римский осудил резню в Буче, поцеловал флаг Украины и упрекнул ООН в бессилии

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  • 6.04.2022, 16:24
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Папа Римский осудил резню в Буче, поцеловал флаг Украины и упрекнул ООН в бессилии

Папа Франциск выступил с воззванием о прекращении войны в Украине.

На еженедельной общей аудиенции в Ватикане в среду, 6 апреля, папа римский Франциск выступил с воззванием о прекращении войны в Украине. Он осудил массовые убийства мирных жителей на оккупированных россиянами территориях под Киевом и поцеловал украинский флаг, который привезли из Бучи.

— Недавние новости о войне в Украине не приносят облегчения и надежды, но свидетельствуют о новых зверствах, таких как резня в Буче, все более чудовищная жестокость, в том числе в отношении беззащитных мирных жителей, женщин и детей, — сказал Франциск. — Это жертвы, чья невинная кровь вопиет к небесам и умоляет: положите конец этой войне! Пусть замолчит оружие! Хватит сеять смерть и разрушение! Давайте вместе помолимся об этом.

На сцену папе подняли украинский флаг, потемневший от копоти и грязи.

Фото: vatican.va

— Это с войны, именно из этого растерзанного города Буча, — сказал Франциск, показывая флаг многотысячной аудитории, и поцеловал знамя.

Он пригласил на сцену группу детей-беженцев, которые накануне приехали из Украины и привезли этот флаг.

— Давайте помолимся вместе с ними. Этим детям пришлось бежать и приехать на чужую землю, и это один из плодов войны. Не будем забывать о них, не будем забывать об украинском народе. Очень тяжело, когда война вырывает тебя с корнем из родной земли, — сказал Франциск и раздал детям по шоколадному пасхальному яйцу.

Фото: vatican.va

Кроме того, тему войны папа затронул еще и в начале своего выступления. Он отметил, что после Второй мировой войны были предприняты попытки заложить основы новой истории мира, но, к сожалению, старая история соперничества великих держав продолжилась, и «в нынешней войне на Украине мы наблюдаем бессилие Организации Объединенных Наций».

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