Тайвань ужесточил ограничения на экспорт технологий в Россию 2 6.04.2022, 16:55

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Тайвань детализировал условия по предотвращению использования технологий и чипов в военных целях.

Правительство Тайваня решило усилить ограничения по экспорту в РФ в рамках антироссийских санкций и детализировало условия по предотвращению использования технологий и чипов в военных целях.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что теперь любым тайваньским компаниям, желающим экспортировать товары технологического потребления из обширного санкционного списка в Россию, необходимо будет получить специальное разрешение.

В частности, согласно новым ограничениям, в этот список входит оборудование для производства полупроводников, в производстве которого Тайвань является мировым лидером, а также лазеры и навигационные системы. В общей сложности список насчитывает 57 пунктов.

В правительстве Тайваня отметили, что сделали этот шаг, чтобы "помешать экспорту высокотехнологичных товаров из нашей страны в Россию, которые могут использоваться для производства оружия".

Как сообщалось, на прошлой неделе тайваньская компания по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. ушла с российского рынка из-за осуждения Тайванем вторжения РФ в Украину и соответствующих санкций. Такой шаг тайваньского производителя лишил московский офис компании SPARC Technologies возможности доступа к чипам, которые Россия использует при производстве оборудования для разведывательной и военной сфер.

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