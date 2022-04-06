Россия угрожает Финляндии

Россия угрожает Финляндии32
- 6.04.2022, 17:12
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В Совфеде заявили, что вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для России.
Возможное вступление Финляндию в НАТО сделает ее мишенью для российских ответных мер. Соответствующее заявление сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - прокомментировал он новости о том, что Североатлантический альянс был бы готов принять Финляндию по ускоренной процедуре.
Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в оборонном альянсе.