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«Часто спрашивают, что лучше – NLAW или Javelin. Скажу по опыту, лучше всего использовать их в паре»

  • 6.04.2022, 17:41
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«Часто спрашивают, что лучше – NLAW или Javelin. Скажу по опыту, лучше всего использовать их в паре»

Оператор ПТРК 128-й бригады поделился «рецептами» уничтожения техники РФ.

Военные 128-й горно-штурмовой бригады по собственному опыту советуют применять противотанковые комплексы NLAW и Javelin в паре.

Об этом сообщается в Facebook 128-й горно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Анатолий, оператор противотанкового ракетного комплекса 128 бригады:

– Я проходил обучение по управлению противоракетными комплексами NLAW и Javelin в последние предвоенные дни. И так получилось, что на NLAW учился четыре дня, а на Javelin – всего полтора. Нас начали тренировать 23 февраля, то есть накануне российского вторжения. После обеда 24 февраля мы еще стреляли по тренажерам, но уже попросили, чтобы нам быстрее выдали документы и отправили в свои подразделения. Потому что было очень горячо, и бригада испытывала очень сильную потребность в эффективном противотанковом оружии.

Меня часто спрашивают, какой ПТРК лучше – NLAW или Javelin. Скажу из опыта, что лучше всего использовать его в паре. NLAW отличный на ближних дистанциях – от 20 до 600 метров, поэтому он незаменим при боевых действиях в урбанизированной местности (города и деревни). А Javelin самый лучший от 1 до 2,5 километров, то есть на открытой местности.

Оба ПТРК по поражению очень эффективны. Если правильно навести их на цель, они на 100% поразят ее и уничтожат. Такого, что ракета не пробьет броню или что-то еще, нет. А все эти наваренные на российских танках, БМП или БТР решетки ("мангалы") помогают как мертвому кадило.

Россияне это уже отлично усвоили и там, где работают наши NLAW и Javelin, фактически не выдвигают технику. Знают, что если мы выстрелим, ракета точно уничтожит цель, и весь экипаж с десантом погибнут в секунду. Боятся, словом.

NLAW и Javelin мы используем только против тяжелой бронированной техники. Грузовики и другие более легкие цели расстреливаем из украинских ПТРК "Корсар". Они, кстати, эффективны и против танков, очень хорошо себя зарекомендовали.

Недавно наша мобильная противотанковая группа уничтожила из "Корсара" два российских БТР и заставила выехать из капонира (специальное земляное укрепление) БРДМ (боевая разведывательно-дозорная машина). Оператор попал в БРДМ из "Корсара" рикошетом, тот загорелся и уехал из укрытия, после чего через 10 секунд его прямой наводкой уничтожил наш танк", - рассказали в бригаде.

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