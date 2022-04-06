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Глава Житомирской ОВА рассказал, как бежали из области российские оккупанты

  • 6.04.2022, 17:44
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Глава Житомирской ОВА рассказал, как бежали из области российские оккупанты

Грузили даже лопаты и ведра.

На деоккупированных территориях севера Житомирской области поля "засеяны" остатками реактивных боеприпасов, которыми российские военные обстреливали мирные села, спасатели продолжают их разминирование.

Об этом 5 апреля по итогам поездки в села Народицкой общины, которая понесла наибольшие разрушения от обстрелов оккупантов, рассказал в Facebook председатель областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

"К сожалению, то, что оккупантов вытеснили за пределы области, не позволяет сразу перейти к привычной, мирной жизни… На деоккупированных территориях продолжается разминирование… есть случаи, когда на оставленных оккупантами взрывных устройствах взрывались мирные граждане, – отметил Бунечко. – К тому же, опасаясь контратаки со стороны ВСУ, а затем убегая из сел Житомирской области, оккупанты уничтожили авиаударом и взорвали два моста в Народицкой общине. Очень заботились о том, чтобы сохранить награбленное в домах. По словам местных жителей, в конце грузили даже лопаты, ведра и тазы".

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