США ввели санкции против дочерей Путина, жены Лаврова, Сбербанка и Альфа-Банка 4 6.04.2022, 17:59

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Под санкции попали также Медведев, Мишустин и весь Совбез России.

США объявили о санкциях в отношении двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, жены и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, а также о полной блокировке двух крупнейших российских банков, Сбербанка и Альфа-банка, передает «Новое время».

Вашингтон ввел полные блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-Банка.

Введен запрет на новые инвестиции в РФ со стороны граждан США.

Также введены полные блокирующие санкций в отношении важнейших крупных российских государственных предприятий, сообщает Белый дом. Минфин США назовет эти организации завтра.

А также под санкции попали российская элита и члены их семей:

совершеннолетние дети Путина,

жены и дочери Лаврова,

члены Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

«Эти личности обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Штатах», — подчеркивается в сообщении.

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