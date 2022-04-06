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Центр противодействия дезинформации при СНБО: Жириновский умер не своей смертью

  • 6.04.2022, 18:07
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Центр противодействия дезинформации при СНБО: Жириновский умер не своей смертью

Жириновский умер еще 25 марта?

Владимир Жириновский скончался не своей смертью, а был ликвидирован российскими властями. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО (ЦПД).

"Жириновский был вхож в "кулуары" Кремля и знал о планах Путина. … Для Кремля Жириновский стал опасным, поэтому и было принято решение о ликвидации", - отметили в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации намекают, что причиной мог стать длинный язык лидера ЛДПР, из-за которого в отношении него даже сложился миф о том, что он предсказывает будущее.

"Политик не смог скрыть эти секреты в своих громких речах. Одно из громких заявлений о войне РФ с Украиной прозвучало из уст политика в 2008 году. В 2012 году он отметил то, что Крым вернется в Россию. В 2020 году - о разделе Украины "на Галицию, Малороссию и Новороссию", - напомнили в ЦПД.

В сообщении отмечается, что Жириновский (умерший от ковидной пневмонии, с 50-70%-ным поражением легких, вызванной самым легким из всех известных штаммом коронавируса - омикроном, - ред.) сделал 7 прививок от коронавируса.

В Центре противодействия дезинформации также настаивают, что Жириновский скончался еще 25 марта, как это и было сообщено вначале.

"Еще 25 марта новость о смерти политика облетела Интернет. Но российская пропаганда не хотела омрачать "успехи военной спецоперации"", - говорится в сообщении.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины был создан Указом Президента для выявления и нейтрализации дезинформации и информационного терроризма, кроме непубличной деятельности, ведет страницы в социальных сетях для информирования украинцев об опасных манипуляциях врага.

6 апреля российское государственное СМИ сообщило о смерти Жириновского.

"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский", - говорится в сообщении.

Информацию также подтвердил пресс-секретарь Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как известно, незадолго до "болезни" Жириновский "предугадал" войну против Украины. В частности, он заявил о планах умышленного убийства мирного населения в Украине в ходе войны и разрушении страны. Тогда же он заявил о планах Кремля напасть на Польшу, Румынию и Прибалтику.

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