Два российских банка, у которых есть «дочки» в Беларуси, попали под новые санкции США 3 6.04.2022, 18:21

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Санкции предусматривают полную блокировку активов и транзакций банков.

Власти США объявили о введении новых санкции против России. Ограничения предусматривают полную блокировку активов и транзакций «Сбербанка» и «Альфа-банка», у которых есть «дочки» в Беларуси. Об этом сообщается в пресс-релизе, который 6 апреля распространил Белый дом.

Блокирующие санкции США в отношении «Сбербанка» не затрагивают операции, связанные с энергетикой. В пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что введенные рестрикции «не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».

В российском «Альфа-банке» сообщили, что после введения санкций финучреждение продолжает работать «как обычно, но приостанавливает расчеты с контрагентами из США», сообщили в пресс-службе «Альфа-банка».

Напомним, что оба попавших под блокирующие санкции банка имеют свои «дочки» в Беларуси. Об изменениях в их работе не сообщается.

Кроме того новый пакет санкций включает в себя запрет на новые инвестиции в экономику России, а также персональные рестрикции в отношении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, совершеннолетних дочерей Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России.

Также будут введены блокирующие санкции в отношении важнейших крупных российских государственных предприятий, что запретит любому гражданину США совершать сделки с этими организациями и заморозит любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США. Кроме того Минфин США запрещает России производить выплаты по долгу средствами, находящимися под юрисдикцией США.

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