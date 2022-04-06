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Шольц публично обвинил войска РФ в зверствах против украинцев в Буче

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  • 6.04.2022, 18:39
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Шольц публично обвинил войска РФ в зверствах против украинцев в Буче

Канцлер Германии шокирован зверствами россиян в украинском городе.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что был шокирован событиями в украинском городе Буча и публично обвинил в военных преступлениях войска РФ. Об этом сообщает Die Welt.

«Ужасающие кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты убивали украинских мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков, прежде чем уйти», — сказал он во время выступления в Бундестаге.

Он резко отверг заявления Кремля о том, что кадры из недавно освобожденных украинских городов являются фальшивыми.

«Убийство мирных жителей является военным преступлением», — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что войска РФ продолжают убивать мирных украинцев, и добавил, что к сожалению, следует ожидать, что в ближайшем будущем можно будет увидеть больше таких кадров из других освобожденных от оккупантов мест.

«Нашей целью должно быть, чтобы Россия не выиграла эту войну», — подчеркнул он.

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