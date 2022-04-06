FT: В момент вторжения России в Украину зародился новый биполярный мир 9 6.04.2022, 18:54

9,472

Геополитика теперь разделена между Западом и китайско-российской Евразией.

Переломные моменты – это не всегда какие-то коренные изменения. Иногда это точка, когда историю больше невозможно игнорировать. 24 февраля Россия вторглась в Украину. И в этот же момент мир несомненно разделился на два блока.

Каков бы ни был исход войны Владимира Путина, геополитика теперь разделена между Западом и китайско-российской Евразией. Все остальные страны, включая Индию, теперь между ними. В более спокойном мире враждующие блоки смогли бы сосуществовать в режиме, похожем на Холодную войну. Но чтобы такая стабильность появилась, пройдет время, – пишет Financial Times. Краткосрочная перспектива будет охвачена неопределенностью. Вопросы, которые сейчас звучат, касаются больших перемен. Вернемся ли мы в ядерную эру? Глобализация будет упразднена? Сотрудничества по борьбе с климатическими изменениями больше не будет? Могут ли демократии побороть автократию? Еще недавно большинство людей на Западе знали ответы на все эти вопросы. Вполне логично, что Путин, главный мотив которого заключается в ненависти к Западу, стал именно тем, кто опустил занавес. Но это еще довольно иронично.

Западные стратеги были склонны списывать Россию со счетов как силу в упадке. Но потеря статуса заставляет Москву спешить в своих авантюрах больше, чем это делает Китай, еще недавно терпеливо ожидавший в свое время. Самым очевидным вопросом остается то, кто из этих двух задаст темп. Пока ответ таков: возможно, никто. Удивив многих, Джо Байден в последние недели превратился в «крестоносца» глобальной свободы в духе Рональда Рейгана. Варшавская речь Байдена прославилась из-за его импровизированных слов о том, что Путину нужно уйти. Но его формальные ремарки тоже были весомыми. Байден сказал, что идет битва между автократией и демократией.

«Нам нужно закаляться и быть готовыми к продолжительному сражению впереди», - сказал президент США.

Неофициальная цель Америки – изменение российского режима. Седе трех крупных военных сил Китай пока кажется наиболее благосклонным к статус-кво. Ничто из того, что Си Цзиньпин сказал или сделал после российского вторжения, не может сравниться с «брошенной перчаткой» Байдена. Путин сократил свои военные цели до контроля над куском украинской территории и установлением украинского нейтралитета. Обе цели можно достичь. Неизвестной переменной остаются США под руководством Байдена.

В какой-то момент президент Украины Владимир Зеленский испытает глубину риторики своего американского коллеги. До того как на прошлой неделе появились репортажи о российских военных преступлениях в Буче и других городах, Зеленский говорил о готовности заключить мирное соглашение и хотел встретиться лично с Путиным. Запад настаивает, что только Зеленский может решать, что приемлемо, а что нет. Но это половина истории. Другая половина – это то, что США вряд ли отменят все свои санкции или хотя бы большинство из них, пока Путин у власти. По словам Байдена, санкции стали «новым типом экономического государственного управления, способного наносить такой ущерб, который может конкурировать с военным могуществом». Подразумевается, что они будут использованы в более масштабной американской борьбе за демократию. Россия, которая до 24 февраля была 11 крупнейшей экономикой мира, скоро не будет входить даже в двадцатку, - сказал Байден.

«Тьма, управляющая автократией, не ровня пламени свободы», - добавил президент США.

Это новая глобальная биполярность в самом худшем проявлении. И Путин принимал непосредственное участие в ее рождении. Байден же получил роль того, кто устанавливает условия. Для этого есть три наиболее очевидные сферы.

Первая – экономическая. До вторжения в Украину продолжались споры, сможет ли какая-либо валюта, включая китайский юань, заменить доллар. Большинство экономистов считают, что американская валюта вряд ли потеряет свою роль в обозримом будущем. Многое зависит от того, что Вашингтон собирается сделать. Америка продемонстрировала свое чрезвычайное могущество в блокировании крупной экономики и преследовании ее глобальной элиты. Элиты других стран, среди которых немало клептократов, теперь составляют запасные планы. Правительства развивающихся стран будут пристально следить за тем, как Запад заставит Москву выплатить Киеву репарации за нанесенный войной ущерб. Байден может конфисковать часть или все валютные резервы России, чтобы на эти деньги отстроить страну. Он уже создал прецедент в начале года, когда США конфисковали половину афганских резервов. Российские замороженные активы превышают 300 миллиардов долларов. Если Вашингтон поступит с Москвой так же, как с Кабулом, это может привести к отказу от доллара.

Второе беспокойство – это глобальная гонка вооружений. До вторжения Путина Китай и Россия уже занимались обновлением своих ядерных систем, в частности гиперзвуковых ракет. США сейчас тоже увеличивают свои расходы на оборону. В конце концов Вашингтон может повысить военные расходы до 5% от ВВП. Тем временем большинство европейских стран больше не нужно убеждать тратить на свои армии 2% от ВВП, как того требует устав НАТО. Страны по всему миру решат, что Украина сделала глупость, когда отказалась от своего ядерного арсенала в 1994 году. Распространение ядерного оружия в последующие годы станет головной болью.

Третья проблема – идеологическая. Наиболее неожиданной реакцией на агрессию Путина была интенсивность западной общественной реакции. Но открытый вопрос состоит в том, как долго она будет такова. Опросы свидетельствуют о подъеме популярности правой радикалки Марин Ле Пен перед выборами во Франции. И это напоминает о хрупкой природе демократии. Также Дональд Трамп собирается устроить реванш Джо Байдену в 2024 году. Трамп и Ле Пен будут представлять совсем другой Запад, отличный от того, который возглавляют Джо Байден и Эммануэль Макрон. Несомненно, новая эра уже началась. Но решительность Запада еще не определена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».