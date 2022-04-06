Великобритания расширила санкции против граждан РФ

Великобритания расширила санкции против граждан РФ1
- 6.04.2022, 19:03
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Кто попал в список?
Соединенное Королевство ввело новый пакет ограничений против российских граждан в ответ на продление РФ войны против Украины.
Об этом сообщает BBC.
Британские власти ввела новые санкции против России. Ограничения в частности наложены на новые инвестиции в российскую экономику, запрет на экспорт оборудования в РФ, а также ввоз стали.
Кроме того, в санкционный список Британия добавила 8 бизнесменов. Они связаны с банковским и энергетическим секторами и производством. В список попали:
Сергей Иванов ("Алроса");
Андрей Акимов ("Газпромбанк");
Александр Дюков ("Газпромнефть");
Сергей Корогин (КамАЗ);
Андрей Гурьев ("Фосагро");
Вячеслав Кантор ("Акрон");
Леонид Михельсон ("Новатэк");
Борис Ротенберг ("СМП Банк").