Украинский легкоатлет-рекордсмен погиб в боях под Херсоном 4 6.04.2022, 19:11

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54-летний спортсмен отдал жизнь, защищая свою страну.

Украинский легкоатлет-марафонец Анатолий Зерук погиб на войне с российскими оккупантами, передает zn.ua.

"Сегодня пришло печальное известие. Защищая страну, погиб мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов, кубков Советского Союза и Украины – Анатолий Зерук. Он являлся штаб-сержантом Вооруженных сил Украины, отличился в ходе боев за свободу Украины .

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Анатолию присвоен орден "За мужество" III степени", - говорится в сообщении федерации легкой атлетики Винницкой области.

Сообщается, что 54-летний украинский спортсмен погиб в боях за Олешки (Херсонская область).

Отметим, что в 1998 году на соревнованиях в немецком Гамбурге он установил рекорд Украины по марафонскому бегу, преодолев дистанцию за 2:11:5 секунды.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

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