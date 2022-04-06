Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 6 апреля 6.04.2022, 19:49

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Украинцы 42-й день героически противостоят российскому вторжению.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 6 апреля.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сорок вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и разведку, пытаются улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в целях прорыва обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. Также пытается взять под полный контроль город Мариуполь.

Завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей.

Продолжается подготовка и перемещение подразделений оккупационных войск вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. Врагом спланировано перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с территории республики Беларусь в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск противника не обнаружено. Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.

Отмечается перемещение подразделений противника на железнодорожные станции для загрузки и последующей передислокации.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время российские оккупанты производят обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм активные действия противник не проводил. Силами отдельных подразделений 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий Западного военного округа осуществляет перегруппировку.

Для повышения оперативности переброски военных грузов враг приступил к использованию железнодорожного сообщения. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (Российская Федерация) на железнодорожную станцию Купянск (Украина).

На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг сосредотачивает на боевых действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь. Пытается улучшить тактическое положение.

Продолжает огневое воздействие на большинстве направлений.

Противник производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Вторая, Марьинка и Красногоровка.

В районах Попасной, Степной, Новотошковской, Рубежного, Северодонецка и Сладкого враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

Продолжается штурм города Мариуполь, противник активно применяет авиацию.

На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле.

В результате наступательных действий подразделений ВС Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка".

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