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В четверг в Беларуси ожидается потепление до +19°С

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  • 6.04.2022, 19:49
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В четверг в Беларуси ожидается потепление до +19°С

Пройдут дожди.

В четверг в Беларуси ожидается потепление, но с дождями и порывистым ветром, а в пятницу снова похолодает.

7 апреля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди (ночью по северо-востоку с мокрым снегом). Днем возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от 0 °C по северо-востоку до +7°С по юго-западу, днем +11…+17°С, по югу местами до +19°С.

В пятницу на погоду в Беларуси окажут влияние атмосферные фронты от циклона с центром над Ботническим заливом. По стране будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, усилится ветер. Температура воздуха ночью составит +3…+10°С, днем +7…+14°С.

В выходные дни ветреная погода сохранится, ожидаются осадки.

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