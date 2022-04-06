США передали Украине модульные дома для переселенцев 6.04.2022, 20:16

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18 конструкций отправят в Киевскую область.

Бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки во время визита на Закарпатье передал 18 модульных домов для временного проживания. Их отправят в Киевскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Модульные дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период.

По словам Патаки, в США такие конструкции использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф. Кроме того, бывший губернатор штата Нью-Йорк предложил создать общий фонд на Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.

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