Банки в Беларуси вводят очередные изменения по валюте 6.04.2022, 20:38

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От пересмотра лимитов на снятие долларов до повышения комиссии за зачисление евро.

Банки вводят очередную порцию валютных изменений. Среди них — пересмотр лимитов по снятию долларов и евро с карточек, а также комиссии за безналичное перечисление валюты со счетов других белорусских банков, пишет zerkalo.io.

С 1 апреля «Сбер Банк (Беларусь)» увеличил суточные лимиты на снятие наличной валюты по картам до 5 000 долларов и евро в месяц в эквиваленте по картам уровня Gold и выше (речь про Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition, Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard SAP Platinum, Visa Signature, Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard SAP Gold, MasterCard World, Visa Rewards).

По картам уровня «стандарт» лимит подняли до 4000 долларов в месяц. Речь про Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard SAP Standard, Visa Electron, Maestro, Visa Virtuon, MasterCard Virtual. Ранее действовали лимиты в 400 долларов в месяц.

Также этот банк увеличил лимит по снятию долларов и евро с расчетных счетов в валюте. Его подняли до 10 000 долларов и 5000 евро в месяц.

«Если сумма снятия превышает 1000 долларов или евро, то необходимо за три рабочих дня до совершения операции зарезервировать ее, обратившись в подразделение банка или центр клиентской поддержки банка», — уточняют в «Сбер Банке (Беларусь)».

«Белгазпромбанк» с 5 апреля поднял лимиты по снятию наличной с карточек до 1000 долларов в эквиваленте в сутки или 5000 долларов в месяц. Речь как про обналичивание как в кассах финучреждения, так и через банкоматы. Такие лимиты установлены на одну карточку.

«Банк БелВЭБ» с 4 апреля снизил лимиты выдачи наличной валюты по карточкам, которые выпущены к валютным счетам. Суточный лимит теперь составляет 500 долларов или евро, а месячный — 5000 долларов или евро. Что касается суточного лимита, то со 2 марта его понижали до 1000долларов или евро.

Какие еще валютные новшества ввели банки

«БНБ-Банк» с 1 апреля начал выдавать только в белорусских рублях валютные переводы через систему «ЮНИСТРИМ». Перевод можно получить по курсу, которые в банке действует для безналичных операций на момент выдачи денег.

Также «БНБ-Банк» с 1 апреля увеличил комиссия за безналичное перечисление валюты со счетов других белорусских банков. Речь про счета, к которым не привязаны карточки. Теперь сбор составляет 2,5% от суммы зачисления.

«Паритетбанк» с 30 марта разрешил оставлять заявка на наличные доллары и евро через мобильное приложение Prior Online, а также через интернет-банк. Такой возможностью могут воспользоваться те, кто у кого есть действующие текущие счета с остатками в долларах и евро.

«Банк ВТБ (Беларусь)» с 12 апреля «исходя из конъюнктуры рынка» повысит комиссию за зачисление валюты на текущие счета физлиц. Если сейчас она составляет минимум 0,1%-0,5% в зависимости от валюты, то станет 3,5%.

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