В Минобороны Украины показали работу украинских РСЗО 1 6.04.2022, 20:45

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Видеофакт.

Министерство обороны 6 апреля опубликовало в Facebook видео, где показана работа украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Работают украинские РСЗО. Артиллеристы ВСУ уверенно уничтожают вражескую технику и живую силу противника. Эти воины – участники трех серий знаменитого N̶e̶t̶f̶li̶x украинского сериала "Чернобаевка", – говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что в настоящее время "обладатели "Ураганов" (РСЗО "Ураган". – Прим.) защищают николаевское направление".

В видеоматериале украинский военнослужащий говорит, что его подразделение принимало участие в трех сериях так называемого Чернобаевского сериала.

"Чернобаевка, то видео, которое сейчас гуляет, где КамАЗы, – это наши собратья начали, а мы им "добавили", – сказал военный ВСУ.

Далее на видео показана работа подразделения ВСУ: военные занимают огневую позицию, корректируют прицел РСЗО, после чего проводят 10 выстрелов ракетами по позициям врага.

"Ложим нормально… Пока мы здесь защищаем территорию Николаевской области, враг не дойдет ни в Николаев, ни в Одессу. Сюда их никто не впустит, а мы только будем их теснить… Скоро и Херсон будет наш. Победа за нами", – уверен украинский военный.

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