Байден подписал новый пакет помощи для Украины 3 6.04.2022, 20:47

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Javelin и не только.

Американский президент Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи для противостояния в войне против РФ.

Об этом сообщает CBS.

Американский президент подписал указ о военно-технической помощи Украине. В пакете помощи – противотанковые ракеты Javelin.

Накануне новый пакет помощи на сумму 100 млн долларов анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен. Львиная доля этих средств пойдет на Javelin. Соглашение явилось результатом усилий по укреплению обороны Украины в противостоянии с РФ.

Госсекретарь пообещал продолжать военно-техническую поддержку ВСУ. По словам Блинкена, Соединенные Штаты ускорят поставки вооружений.

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